В Запорожской области задержали совершавших теракты по заданию СБУ диверсантов
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Об этом сообщает ГУ МВД по Запорожской области.
«За время своей деятельности они организовали несколько террористических актов, покушаясь на жизнь различных должностных лиц», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, задержанные также передавали сотрудникам СБУ разведывательную информацию о перемещении, расположении российских войск.
В СК России по Запорожской области заявили, что в июне 2023 года они также осуществляли слежку за одним депутатом областного Законодательного собрания.
«Получив необходимые данные злоумышленники, следуя инструкциям своих кураторов, изготовили самодельное взрывное устройство, которое намеревались установить у входа в подъезд потерпевшей», — сообщили в СК.
Ранее в отношении жителя Архангельской области возбудили уголовное дело о государственной измене, его подозревают в сотрудничестве со спецслужбами Украины.