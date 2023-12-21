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В Запорожской области задержали совершавших теракты по заданию СБУ диверсантов

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В Запорожской области задержали трёх несовершеннолетних участников диверсионной группы, которых подозревают в организации терактов по заданию Службы безопасности Украины.
В Запорожской области задержали совершавших теракты по заданию СБУ диверсантов
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом сообщает ГУ МВД по Запорожской области.

«За время своей деятельности они организовали несколько террористических актов, покушаясь на жизнь различных должностных лиц», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, задержанные также передавали сотрудникам СБУ разведывательную информацию о перемещении, расположении российских войск.

В СК России по Запорожской области заявили, что в июне 2023 года они также осуществляли слежку за одним депутатом областного Законодательного собрания.

«Получив необходимые данные злоумышленники, следуя инструкциям своих кураторов, изготовили самодельное взрывное устройство, которое намеревались установить у входа в подъезд потерпевшей», — сообщили в СК.

Ранее в отношении жителя Архангельской области возбудили уголовное дело о государственной измене, его подозревают в сотрудничестве со спецслужбами Украины.

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