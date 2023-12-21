Матвиенко: чиновники должны перейти на отечественные автомобили без показушности

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что переход чиновников на отечественные автомобили в России должен проходить без кампанейщины и «показушности».

Матвиенко отметила, что приветствует данную меру, и, когда действующие автомобили выйдут из строя, будет происходить плановая замена.

«А не так — сейчас давайте всё куда-то сбросим и покажем. Показушность — я терпеть не могу», — цитирует её РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отечественная автомобильная отрасль постепенно выходит из кризиса.

Также сообщалось, что «Москвич» планирует произвести в 2024 году порядка 50 тыс. автомобилей.