Матвиенко: чиновники должны перейти на отечественные автомобили без показушности
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Матвиенко отметила, что приветствует данную меру, и, когда действующие автомобили выйдут из строя, будет происходить плановая замена.
«А не так — сейчас давайте всё куда-то сбросим и покажем. Показушность — я терпеть не могу», — цитирует её РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отечественная автомобильная отрасль постепенно выходит из кризиса.
Также сообщалось, что «Москвич» планирует произвести в 2024 году порядка 50 тыс. автомобилей.