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Челябинской области выделили более 22 млн рублей на тушение пожаров в 2023 году

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Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Челябинской области компенсации на тушение природных пожаров в сумме 22,3 млн рублей.

Об этом информирует URA.RU.

«Выделить в 2023 году Рослесхозу бюджетные ассигнования на предоставление субсидий бюджетам субъектов России на финобеспечение затрат по тушению лесных пожаров. Челябинская область — 22,3 млн рублей», — отмечено в документе.

В текущем году площадь природных пожаров в регионе составила 11,3 тыс. га притом, что среднее значение за пять лет в регионе — более 17 тыс. га.

Ранее сообщалось, что российским регионам для компенсации затрат на тушение лесных пожаров, произошедших в текущем году, выделено более 2,8 млрд рублей.

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