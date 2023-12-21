RT в Telegram
Подпишись

Путин назвал М-12 примером реализации масштабного инфраструктурного проекта

Короткая ссылка
Строительство трассы М-12 в опережающие сроки — отличный пример реализации масштабного инфраструктурного проекта.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии запуска трассы до Казани.

Он поблагодарил специалистов, рабочих, инженеров, проектировщиков, которые участвовали в строительстве магистрали.

«Это очень важно: за такой короткий срок, а это всего три года, инфраструктурные проекты подобного масштаба и такой сложности у нас ещё никогда не реализовывались. Это отличный пример, хороший ориентир на будущее», — сказал Путин.

Ранее Путин отметил необходимость определиться с третьим этапом строительства БАМа и Транссиба.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить