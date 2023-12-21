Путин назвал М-12 примером реализации масштабного инфраструктурного проекта

Строительство трассы М-12 в опережающие сроки — отличный пример реализации масштабного инфраструктурного проекта.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии запуска трассы до Казани.

Он поблагодарил специалистов, рабочих, инженеров, проектировщиков, которые участвовали в строительстве магистрали.

«Это очень важно: за такой короткий срок, а это всего три года, инфраструктурные проекты подобного масштаба и такой сложности у нас ещё никогда не реализовывались. Это отличный пример, хороший ориентир на будущее», — сказал Путин.

Ранее Путин отметил необходимость определиться с третьим этапом строительства БАМа и Транссиба.