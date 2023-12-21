Территорию у станции метро «Свиблово» благоустроили в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что в столице завершили благоустройство территории возле станции метро «Свиблово».

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Как отметил чиновник, специалисты заменили остановки у станции, сделали удобные подходы и подъезды, обновили покрытие тротуаров и проезжей части.

Также работы по благоустройству провели на Кольской, Радужной, Снежной улицах, улице Амундсена, в Игарском, Новом Беринговом проездах и проезде Русанова.

Кроме того, привели в порядок пространство перед Владимирской церковью-часовней.

В сквере между улицами Амундсена, Радужной и Новым Беринговым проездом обустроили пешеходные маршруты с велопарковками.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал реализацию программы реновации и развитие социальной инфраструктуры в ТиНАО.