Территорию у станции метро «Свиблово» благоустроили в Москве
Об этом сообщает НТВ со ссылкой на Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».
Как отметил чиновник, специалисты заменили остановки у станции, сделали удобные подходы и подъезды, обновили покрытие тротуаров и проезжей части.
Также работы по благоустройству провели на Кольской, Радужной, Снежной улицах, улице Амундсена, в Игарском, Новом Беринговом проездах и проезде Русанова.
Кроме того, привели в порядок пространство перед Владимирской церковью-часовней.
В сквере между улицами Амундсена, Радужной и Новым Беринговым проездом обустроили пешеходные маршруты с велопарковками.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал реализацию программы реновации и развитие социальной инфраструктуры в ТиНАО.