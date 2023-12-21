СК выяснит обстоятельства гибели женщины при пожаре в СНТ в Свердловской области

СУ СК России по Свердловской области начало проверку по факту пожара в СНТ «Авиатор» Сысертского района 21 декабря, в результате которого погибла женщина 1949 года рождения.

«Также пострадал её сын 1975 года рождения. По данному факту следственным отделом организована процессуальная проверка», — сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Предварительно известно, что пожар произошёл в двухэтажном садовом доме. Мужчина смог самостоятельно эвакуироваться со второго этажа, но спасти мать из охваченного огнём здания ему не удалось.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Астраханской области сообщили, что в результате пожара в админздании в Астрахани погибла женщина.