Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в ТиНАО

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал реализацию программы реновации и развитие социальной инфраструктуры в ТиНАО.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Построены детсады на Скандинавском бульваре и Фитарёвской улице в Коммунарке. Запланированы садики в селе Остафьево, деревне Яковлевское, на улице Эдварда Грига в Коммунарке и в микрорайоне Центральном поселения Десёновского рядом с новым кварталом 9», — сказал Собянин.

Он также отметил строительство двух детских садов в Филимонковском поселении, учебного корпуса недалеко от деревни Марьино, взрослой поликлиники в Троицке, двух новых спорткомплексов в поселении Мосрентген и в деревне Столбово, а также нового культурно-досугового центра в Рассказовке.

Кроме того, Собянин напомнил, что в программу реновации в ТиНАО включено 249 домов, в которых проживает более 22,1 тыс. человек.

Ранее главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов заявил, что на территории бывшей московской промзоны «Южный порт» проведут благоустройство.