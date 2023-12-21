Матвиенко предупредила о попытках вмешательства извне в выборы президента России
- РИА Новости
Об этом она сказала в ходе пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации.
«Конечно же, будут, поверьте, мощные вмешательства. И в виде усиления информационной войны, и попытки вторгнуться в нашу систему выборов», — цитирует Матвиенко РИА Новости.
Она добавила, что мониторинговая группа Совфеда намерена следить за такими попытками и предпринять все меры, чтобы не допустить их.
Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах президента России поступили от 28 субъектов страны.