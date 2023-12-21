Матвиенко предупредила о попытках вмешательства извне в выборы президента России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предупредила, что попытки вмешательства иностранных государств в президентские выборы в России в 2024 году будут.

Об этом она сказала в ходе пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации.

«Конечно же, будут, поверьте, мощные вмешательства. И в виде усиления информационной войны, и попытки вторгнуться в нашу систему выборов», — цитирует Матвиенко РИА Новости.

Она добавила, что мониторинговая группа Совфеда намерена следить за такими попытками и предпринять все меры, чтобы не допустить их.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах президента России поступили от 28 субъектов страны.