RT в Telegram
Подпишись

Матвиенко предупредила о попытках вмешательства извне в выборы президента России

Короткая ссылка
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предупредила, что попытки вмешательства иностранных государств в президентские выборы в России в 2024 году будут.
Матвиенко предупредила о попытках вмешательства извне в выборы президента России
  • РИА Новости

Об этом она сказала в ходе пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации.

«Конечно же, будут, поверьте, мощные вмешательства. И в виде усиления информационной войны, и попытки вторгнуться в нашу систему выборов», — цитирует Матвиенко РИА Новости.

Она добавила, что мониторинговая группа Совфеда намерена следить за такими попытками и предпринять все меры, чтобы не допустить их.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах президента России поступили от 28 субъектов страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить