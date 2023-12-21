«Ъ»: в России на 20% могут подорожать продукты из-за курса рубля и логистики

Производители и дистрибьюторы уведомили ретейлеров о повышении с начала 2024 года на 5—20% отпускных цен на широкий перечень товаров — от молочной продукции, кофе, соков, риса до кондитерских изделий.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что причиной скачка цен был назван рост курса валют, а также подорожание более чем на треть услуг на перевозку внутри страны.

По данным газеты, сегодня ретейлеры пытаются договориться о сдерживании роста цен.

При этом в Минсельхозе утверждают, что ситуация находится на особом контроле.

Ранее производители шоколада предупредили о возможном росте цен.

Также в Росстате сообщили об ускорении роста цен на яйца до 4,6%.