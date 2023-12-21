«Ъ»: в России на 20% могут подорожать продукты из-за курса рубля и логистики
- АГН «Москва»
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Об этом пишет «Коммерсантъ».
Отмечается, что причиной скачка цен был назван рост курса валют, а также подорожание более чем на треть услуг на перевозку внутри страны.
По данным газеты, сегодня ретейлеры пытаются договориться о сдерживании роста цен.
При этом в Минсельхозе утверждают, что ситуация находится на особом контроле.
Ранее производители шоколада предупредили о возможном росте цен.
Также в Росстате сообщили об ускорении роста цен на яйца до 4,6%.