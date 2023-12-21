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В Якутии введут 30 социальных объектов в 2024 году

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Глава Министерства строительства Якутии Виктор Романов заявил о планах по введению в эксплуатацию в 2024 году 30 социальных объектов и 690 тыс. кв. м жилья.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Как отметил чиновник на коллегии министерства, в рамках нацпроекта «Образование» в следующем году будет построено 13 школ на 2640 мест и четыре детских сада для 315 детей, в том числе адаптивный образовательный комплекс на 570 мест в Якутске.

Также планируется возвести многофункциональный оздоровительно-спортивный комплекс и стадион на 1 тыс. мест в селе Ытык-Кюёль Таттинского улуса.

Кроме того, планируется расселить из аварийного жилья более 5 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии построили 22 дома для работников АПК по госпрограмме.

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