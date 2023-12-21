Умер один из пострадавших при падении снега с крыши военкомата в Люберцах
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Об этом сообщило Главное следственное управление СК России по Московской области.
ЧП произошло 20 декабря. Один из четырёх пострадавших умер в больнице от полученных травм.
Возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности вследствие исполнения своих профессиональных обязанностей.
Ранее прокуратура Московской области организовала проверку из-за падения снега на людей с крыши военкомата в Люберцах.