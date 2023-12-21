RT в Telegram
Подпишись

Умер один из пострадавших при падении снега с крыши военкомата в Люберцах

Короткая ссылка
Скончался один из пострадавших в результате падения снега и наледи с крыши военкомата в Люберцах Московской области.
Умер один из пострадавших при падении снега с крыши военкомата в Люберцах
  • © Прокуратура Московской области/Telegram

Об этом сообщило Главное следственное управление СК России по Московской области.

ЧП произошло 20 декабря. Один из четырёх пострадавших умер в больнице от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности вследствие исполнения своих профессиональных обязанностей.

Ранее прокуратура Московской области организовала проверку из-за падения снега на людей с крыши военкомата в Люберцах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить