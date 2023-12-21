Умер один из пострадавших при падении снега с крыши военкомата в Люберцах

Скончался один из пострадавших в результате падения снега и наледи с крыши военкомата в Люберцах Московской области.

Об этом сообщило Главное следственное управление СК России по Московской области.

ЧП произошло 20 декабря. Один из четырёх пострадавших умер в больнице от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности вследствие исполнения своих профессиональных обязанностей.

Ранее прокуратура Московской области организовала проверку из-за падения снега на людей с крыши военкомата в Люберцах.