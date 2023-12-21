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Первый дом по программе КРТ возвели в Челябинске

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В мэрии Челябинска прокомментировали постройку первого жилого дома по программе комплексного развития территорий (КРТ).

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Новый жилой комплекс появится на месте бывшей промышленной зоны. Администрацией города выдано соответствующее разрешение, и жильцы уже начали получать ключи от новых квартир», — отметили в пресс-службе.

В рамках проекта о КРТ заключены договоры по 11 территориям. Их общая площадь составляет более 74 га.

В настоящее время ведётся строительство дома, ввод которого планируется в 2024 году, в 2025 году возведут ещё один многоквартирный дом.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в республике запустят новую жилищную программу «Башкирский домик».

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