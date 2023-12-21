В Ульяновской области рассказали о работе по восстановлению лесов
Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на профильное региональное министерство.
Как отметили в ведомстве, в регионе действует 21 лесной питомник для выращивания сеянцев лесных культур общей площадью 229 га.
В 2023 году в них вырастили 20 млн штук стандартного посадочного материала для проведения лесовосстановительных работ в 2024 году.
Ранее сообщалось, что в Калининградской области усилили охрану хвойных деревьев перед Новым годом.