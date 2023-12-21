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В Ульяновской области рассказали о работе по восстановлению лесов

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В Ульяновской области прокомментировали реализацию проекта «Сохранение лесов».

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на профильное региональное министерство.

Как отметили в ведомстве, в регионе действует 21 лесной питомник для выращивания сеянцев лесных культур общей площадью 229 га.

В 2023 году в них вырастили 20 млн штук стандартного посадочного материала для проведения лесовосстановительных работ в 2024 году.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области усилили охрану хвойных деревьев перед Новым годом.

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