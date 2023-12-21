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Фрилансеры чаще других страдают от тревожности и выгорания

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Новое исследование показало, что россияне, работающие на фрилансе, чаще подвержены тревожности, чем штатные сотрудники.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос, проведённый сервисами Solar Staff и Zigmund.Online.

В ходе исследования выяснилось, что стресс из-за работы на фрилансе испытывают 35% менеджеров, 32% маркетологов и 24% дизайнеров. Лишь иногда испытывают стресс 49% программистов, 62% копирайтеров, 51% маркетологов, 48% менеджеров и 56% преподавателей.

Ещё одна частая проблема фрилансеров — выгорание, с ним сталкиваются почти 40% опрошенных. Также на фоне выгорания и хронической усталости четверть сотрудников испытывают бессонницу.

Опрос также показал, что сеансы психотерапии чаще всего посещают дизайнеры (19%), менеджеры (13%) и маркетологи (12%).

Ранее психолог, директор центра психолого-социального консультирования «Наша жизнь» Александр Колмановский в беседе с НСН заявил, что человек может испытывать депрессию из-за стресса на фоне одиночества.

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