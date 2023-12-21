Невролог Андреева перечислила причины звона в ушах

Врач-невролог, врач-сомнолог «СМ-Клиники» Диана Андреева прокомментировала появление шума в ушах.

«Наиболее частая причина — заболевания наружного, среднего и внутреннего уха», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Также, по мнению специалиста, к возникновению таких ощущений могут привести психоэмоциональные расстройства, заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Как отметила Андреева, в большинстве случаев шум в ушах не представляет угрозы для жизни. Но необходимо обратиться к лор-врачу и выполнить тональную пороговую аудиометрию и МРТ головного мозга.

«Если показатели аудиометрии и МРТ в норме, необходима оценка общего и биохимического анализа крови, гормонов щитовидной железы, а также оценка уровня тревоги и депрессии», — отметила Андреева.

Ранее психолог, директор центра психолого-социального консультирования «Наша жизнь» Александр Колмановский в беседе с НСН заявил, что человек может испытывать депрессию из-за стресса на фоне одиночества.