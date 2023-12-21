РБК: самую высокую зарплату в 2023 году в России предлагали DevOps-инженерам

Самую высокую зарплату в 2023 году в России предлагали DevOps-инженерам, они могли получить 214 тыс. рублей.

Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты исследования hh.ru.

Согласно результатам исследования, в список самых оплачиваемых специальностей, которые не предполагают руководство над большим коллективом, вошли дата-сайентист (202, 5 тыс. рублей), системный аналитик (150,9 тыс. рублей), программист (129,9 тыс. рублей), агент по недвижимости (124,4 тыс. рублей).

Среди руководящего звена самыми оплачиваемыми специальностями стали руководители группы разработки (193,5 тыс. рублей), директора по информационным технологиям (151,5 тыс. рублей) и коммерческие и финансовые директора (по 151,4 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что в России количество сотрудников крупных и средних организаций, которые брали отпуск без сохранения заработной платы, в июле — сентябре текущего года достигло 3,44 млн.