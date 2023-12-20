Промзону «Южный порт» в Москве превратят в парк
- РИА Новости
Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Как отметил чиновник, на участке более 25 га построят жилой район, а также появятся парки, аллеи, скверы, искусственная река, понтонный бассейн с летним пляжем, лес с арт-объектами.
«У жителей этого района будет одна из самых зелёных территорий в столице с парковыми зонами с ландшафтными элементами и инфраструктурой для отдыха», — сказал Кузнецов.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что город выделил земельный участок для строительства бытового комплекса в Раменках.