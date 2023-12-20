Промзону «Южный порт» в Москве превратят в парк

Главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов заявил, что на территории бывшей московской промзоны «Южный порт» проведут благоустройство.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Как отметил чиновник, на участке более 25 га построят жилой район, а также появятся парки, аллеи, скверы, искусственная река, понтонный бассейн с летним пляжем, лес с арт-объектами.

«У жителей этого района будет одна из самых зелёных территорий в столице с парковыми зонами с ландшафтными элементами и инфраструктурой для отдыха», — сказал Кузнецов.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что город выделил земельный участок для строительства бытового комплекса в Раменках.