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Промзону «Южный порт» в Москве превратят в парк

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Главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов заявил, что на территории бывшей московской промзоны «Южный порт» проведут благоустройство.
Промзону «Южный порт» в Москве превратят в парк
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Как отметил чиновник, на участке более 25 га построят жилой район, а также появятся парки, аллеи, скверы, искусственная река, понтонный бассейн с летним пляжем, лес с арт-объектами.

«У жителей этого района будет одна из самых зелёных территорий в столице с парковыми зонами с ландшафтными элементами и инфраструктурой для отдыха», — сказал Кузнецов.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что город выделил земельный участок для строительства бытового комплекса в Раменках.

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