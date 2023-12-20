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В Удмуртии появился первый мастер туризма международного класса

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В Удмуртии впервые вручили почётное звание «мастер туризма международного класса».
В Удмуртии появился первый мастер туризма международного класса
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Звание присвоено за совершение четырёх походов высшей категории сложности мастеру спорта, мастеру туризма, заслуженному путешественнику России, основателю воткинского клуба «Вездеход» Валерию Попову.

«Для всего туризма Удмуртии это событие послужит стимулом. Благодарен всем людям, с которыми вместе шли сложные маршруты, грелись у зимних костров и дышали разреженным воздухом высоких гор», — сказал Попов.

В России звание «мастер туризма международного класса» получили 11 человек.

Ранее сообщалось, что турмаршруту «От Баренцева до Белого» присвоили статус национального.

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