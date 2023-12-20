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В Приморском крае частного детектива приговорили к девяти годам колонии

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Суд во Владивостоке приговорил частного детектива к девяти годам колонии строгого режима за похищение предпринимателя и вымогательство.
В Приморском крае частного детектива приговорили к девяти годам колонии
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает прокуратура Приморья.

Суд установил, что в июне 2021 года осуждённый согласился похитить предпринимателя и заставить его отдать клиенту деньги.

«Суд признал детектива виновным в совершении преступления, назначив ему наказание в виде лишения свободы на девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что суд Сургута арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве брата.

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