В Приморском крае частного детектива приговорили к девяти годам колонии
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Об этом сообщает прокуратура Приморья.
Суд установил, что в июне 2021 года осуждённый согласился похитить предпринимателя и заставить его отдать клиенту деньги.
«Суд признал детектива виновным в совершении преступления, назначив ему наказание в виде лишения свободы на девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что суд Сургута арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве брата.