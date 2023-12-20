Путин: в 90-е не выполнялись многие законы, но была создана государственность

Российский лидер Владимир Путин заявил, что в 1990-е годы не выполнялись многие законы, однако тогда были созданы основы государственности.

Во время выступления на заседании Совета законодателей России он назвал создание ориентиров государственности важным для страны.

«Но вы знаете, в чём смысл и в чём ценность принятых решений? Были созданы юридически правовые основы новой государственности, вот это хотя бы важно, основы были созданы, ориентиры», — добавил Путин.

Ранее глава государства призвал парламент продолжить работу рабочей группы по вопросам спецоперации.