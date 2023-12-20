Канал «Точка ТВ» оштрафовали на 1 млн рублей за пропаганду ЛГБТ в клипе Баскова

Таганский суд Москвы постановил назначить штраф в размере 1 млн рублей телеканалу «Точка ТВ» в связи с пропагандой ЛГБТ* в клипе на песню Николая Баскова «Странник».

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Об этом информирует РИА Новости. Как установил суд, «Точка ТВ» в июле 2023 года выпустил в эфир клип Баскова, где демонстрируются нетрадиционные сексуальные отношения, без плашки «18+». Телеканал признан виновным по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП России. Отмечается, что постановление было вынесено 12 декабря. Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей учредителя телеканала ТНТ Music за пропаганду ЛГБТ. * ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.