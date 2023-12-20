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Канал «Точка ТВ» оштрафовали на 1 млн рублей за пропаганду ЛГБТ в клипе Баскова

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Таганский суд Москвы постановил назначить штраф в размере 1 млн рублей телеканалу «Точка ТВ» в связи с пропагандой ЛГБТ* в клипе на песню Николая Баскова «Странник».
Канал «Точка ТВ» оштрафовали на 1 млн рублей за пропаганду ЛГБТ в клипе Баскова
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует РИА Новости

Как установил суд, «Точка ТВ» в июле 2023 года выпустил в эфир клип Баскова, где демонстрируются нетрадиционные сексуальные отношения, без плашки «18+».

Телеканал признан виновным по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП России.

Отмечается, что постановление было вынесено 12 декабря.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей учредителя телеканала ТНТ Music за пропаганду ЛГБТ.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.

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