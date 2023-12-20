Канал «Точка ТВ» оштрафовали на 1 млн рублей за пропаганду ЛГБТ в клипе Баскова
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Об этом информирует РИА Новости.
Как установил суд, «Точка ТВ» в июле 2023 года выпустил в эфир клип Баскова, где демонстрируются нетрадиционные сексуальные отношения, без плашки «18+».
Телеканал признан виновным по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП России.
Отмечается, что постановление было вынесено 12 декабря.
Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей учредителя телеканала ТНТ Music за пропаганду ЛГБТ.
* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.