RT в Telegram
Подпишись

Главаря банды, нападавшей на отделения банков в Петербурге, осудили на 12 лет

Короткая ссылка
Главарь банды, совершившей нападения на ювелирный магазин и отделения банков в Санкт-Петербурге, Яков Суббота осуждён на 12 лет колонии особого режима.
Главаря банды, нападавшей на отделения банков в Петербурге, осудили на 12 лет
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы сроком один год шесть месяцев», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, под руководством Субботы банда в составе семи человек в 2012 году совершила вооружённые разбойные нападения на ювелирный магазин и отделения банков.

Ранее суд арестовал жителя Челябинска, который в состоянии опьянения напал с ножом на сожительницу в магазине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить