Главаря банды, нападавшей на отделения банков в Петербурге, осудили на 12 лет

Главарь банды, совершившей нападения на ювелирный магазин и отделения банков в Санкт-Петербурге, Яков Суббота осуждён на 12 лет колонии особого режима.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы сроком один год шесть месяцев», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, под руководством Субботы банда в составе семи человек в 2012 году совершила вооружённые разбойные нападения на ювелирный магазин и отделения банков.

Ранее суд арестовал жителя Челябинска, который в состоянии опьянения напал с ножом на сожительницу в магазине.