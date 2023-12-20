Большинство россиян купят подарки на Новый год заранее

Новое исследование показало, что подарки на Новый год большинство россиян (85%) купят заранее — как минимум за десять дней до праздника.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на маркетплейс «Мегамаркет».

Отмечается при этом, что женщины начнут искать подарки раньше мужчин, которые планируют покупки в последнюю неделю перед Новым годом.

Также стало известно, что самые популярные подарки — это деньги, электроника для личного пользования и украшения.

Женщины хотят получить в новогоднюю ночь ювелирные изделия, парфюмерию, косметику и билеты в путешествие или на развлечения.

Мужчины выбрали гаджеты для дома и личного пользования, товары для спорта и геймеров.

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