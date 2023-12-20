RT в Telegram
Подпишись

Большинство россиян купят подарки на Новый год заранее

Короткая ссылка
Новое исследование показало, что подарки на Новый год большинство россиян (85%) купят заранее — как минимум за десять дней до праздника.
Большинство россиян купят подарки на Новый год заранее
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на маркетплейс «Мегамаркет».

Отмечается при этом, что женщины начнут искать подарки раньше мужчин, которые планируют покупки в последнюю неделю перед Новым годом.

Также стало известно, что самые популярные подарки — это деньги, электроника для личного пользования и украшения.

Женщины хотят получить в новогоднюю ночь ювелирные изделия, парфюмерию, косметику и билеты в путешествие или на развлечения.

Мужчины выбрали гаджеты для дома и личного пользования, товары для спорта и геймеров.

Ранее сообщалось, что компания из Москвы подключила поезд Деда Мороза к интернету.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить