Большинство россиян купят подарки на Новый год заранее
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на маркетплейс «Мегамаркет».
Отмечается при этом, что женщины начнут искать подарки раньше мужчин, которые планируют покупки в последнюю неделю перед Новым годом.
Также стало известно, что самые популярные подарки — это деньги, электроника для личного пользования и украшения.
Женщины хотят получить в новогоднюю ночь ювелирные изделия, парфюмерию, косметику и билеты в путешествие или на развлечения.
Мужчины выбрали гаджеты для дома и личного пользования, товары для спорта и геймеров.
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