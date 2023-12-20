В Астраханской области благоустроили более 400 общественных территорий за год

В Астраханской области привели в порядок более 400 общественных территорий в 2023 году. Работа проходила в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Об этом сообщает RuNews24.

Как заявил губернатор Игорь Бабушкин, планируется дальнейшее благоустройство 51 территории в 47 муниципальных образованиях в 2024 году.

Помимо этого, город Харабали вошёл в число призёров всероссийского конкурса «Малые города». Выигранный грант предполагается направить на создание нового бульвара.

По словам главы региона, жители могут принять участие в выборе мест для новых общественных пространств.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье отремонтировали семь мостов в рамках нацпроекта.