В Астраханской области благоустроили более 400 общественных территорий за год
Об этом сообщает RuNews24.
Как заявил губернатор Игорь Бабушкин, планируется дальнейшее благоустройство 51 территории в 47 муниципальных образованиях в 2024 году.
Помимо этого, город Харабали вошёл в число призёров всероссийского конкурса «Малые города». Выигранный грант предполагается направить на создание нового бульвара.
По словам главы региона, жители могут принять участие в выборе мест для новых общественных пространств.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье отремонтировали семь мостов в рамках нацпроекта.