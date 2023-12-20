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В ноябре квартиры по реновации получили более 3,3 тысячи москвичей

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Руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что в ноябре 2023 года по программе реновации новое жильё получили более 3,3 тыс. жителей Москвы.
В ноябре квартиры по реновации получили более 3,3 тысячи москвичей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Правообладателями квартир в 110 новостройках в ноябре этого года стали более 3,3 тыс. горожан», — сказал Гаман.

Отмечается, что жителям предоставили новые квартиры в районах, где они проживали ранее. Так, 900 человек заключили договоры на западе города, 800 — на юго-востоке, более 400 — на северо-востоке.

Ранее НСН сообщала, что в Москве появится шестиэтажный бытовой комплекс.

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