В ноябре квартиры по реновации получили более 3,3 тысячи москвичей

Руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что в ноябре 2023 года по программе реновации новое жильё получили более 3,3 тыс. жителей Москвы.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Правообладателями квартир в 110 новостройках в ноябре этого года стали более 3,3 тыс. горожан», — сказал Гаман.

Отмечается, что жителям предоставили новые квартиры в районах, где они проживали ранее. Так, 900 человек заключили договоры на западе города, 800 — на юго-востоке, более 400 — на северо-востоке.

Ранее НСН сообщала, что в Москве появится шестиэтажный бытовой комплекс.