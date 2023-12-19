RT в Telegram
Подпишись

В Москве появится шестиэтажный бытовой комплекс

Короткая ссылка
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что город выделил земельный участок для строительства бытового комплекса в Раменках.
В Москве появится шестиэтажный бытовой комплекс

Об этом сообщает НСН.

«На пересечении 1-го Сетуньского проезда и Третьего транспортного кольца инвестор построит шестиэтажный бытовой комплекс площадью 6,15 тыс. кв. м», — сказал Ефимов.

Он также добавил, что под строительство без проведения торгов предоставлен в аренду участок в 0,46 га.

По проекту в подвальном помещении разместят автостоянку, детейлинг и магазин. На остальных этажах будут кладовые и помещения для хранения вещей.

Как в свою очередь отметил министр правительства Москвы Максим Гаман, строительство комплекса завершится за пять лет.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сказал, что в составе городского вокзала «Рассказовка» строители приступили к возведению основных конструкций крупного паркинга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить