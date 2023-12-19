В Москве появится шестиэтажный бытовой комплекс

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что город выделил земельный участок для строительства бытового комплекса в Раменках.

Об этом сообщает НСН.

«На пересечении 1-го Сетуньского проезда и Третьего транспортного кольца инвестор построит шестиэтажный бытовой комплекс площадью 6,15 тыс. кв. м», — сказал Ефимов.

Он также добавил, что под строительство без проведения торгов предоставлен в аренду участок в 0,46 га.

По проекту в подвальном помещении разместят автостоянку, детейлинг и магазин. На остальных этажах будут кладовые и помещения для хранения вещей.

Как в свою очередь отметил министр правительства Москвы Максим Гаман, строительство комплекса завершится за пять лет.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сказал, что в составе городского вокзала «Рассказовка» строители приступили к возведению основных конструкций крупного паркинга.