В Москве появится шестиэтажный бытовой комплекс
Об этом сообщает НСН.
«На пересечении 1-го Сетуньского проезда и Третьего транспортного кольца инвестор построит шестиэтажный бытовой комплекс площадью 6,15 тыс. кв. м», — сказал Ефимов.
Он также добавил, что под строительство без проведения торгов предоставлен в аренду участок в 0,46 га.
По проекту в подвальном помещении разместят автостоянку, детейлинг и магазин. На остальных этажах будут кладовые и помещения для хранения вещей.
Как в свою очередь отметил министр правительства Москвы Максим Гаман, строительство комплекса завершится за пять лет.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сказал, что в составе городского вокзала «Рассказовка» строители приступили к возведению основных конструкций крупного паркинга.