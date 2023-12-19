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В Петербурге направят более 3,5 млрд рублей на летний отдых детей в 2024 году

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Власти Санкт-Петербурга в 2024 году направят на летнюю оздоровительную кампанию детей более 3,5 млрд рублей.
В Петербурге направят более 3,5 млрд рублей на летний отдых детей в 2024 году
  • Gettyimages.ru
  • © VitalyEdush

Об этом сообщает ИА «Росбалт» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Как отметил губернатор Александр Беглов, эта сумма на полмиллиарда больше, чем в уходящем году.

Также в 2024 году в каждом районе Петербурга будут работать лагеря дневного пребывания в период летних, весенних и осенних школьных каникул.

Ранее вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина заявила, что с начала 2023 года в регионе более 40 тыс. учащихся 5—9-х классов съездили на экскурсии по социальному сертификату.

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