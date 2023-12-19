В Башкирии 2024 год объявлен годом заботы о людях с ОВЗ

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что 2024 год в республике станет Годом заботы о людях с ограниченными возможностями.

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Об этом сообщает mkset.ru. «Предлагаю следующий год объявить Годом заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. Мы хотим сделать такой сильный толчок в этом направлении», — сказал Хабиров в своём послании депутатам Курултая Башкирии. Отмечается, что региональному парламенту поручено проработать нормативно-правовую базу. Минздрав республики проанализирует существующие меры поддержки людям с инвалидностью. Ранее министр соцразвития Московской области Людмила Болатаева заявила, что в регионе трудоустроены свыше 55 тыс. инвалидов.