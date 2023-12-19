В Башкирии 2024 год объявлен годом заботы о людях с ОВЗ
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Об этом сообщает mkset.ru.
«Предлагаю следующий год объявить Годом заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. Мы хотим сделать такой сильный толчок в этом направлении», — сказал Хабиров в своём послании депутатам Курултая Башкирии.
Отмечается, что региональному парламенту поручено проработать нормативно-правовую базу.
Минздрав республики проанализирует существующие меры поддержки людям с инвалидностью.
Ранее министр соцразвития Московской области Людмила Болатаева заявила, что в регионе трудоустроены свыше 55 тыс. инвалидов.