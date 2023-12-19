RT в Telegram
Подпишись

В Башкирии 2024 год объявлен годом заботы о людях с ОВЗ

Короткая ссылка
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что 2024 год в республике станет Годом заботы о людях с ограниченными возможностями.
В Башкирии 2024 год объявлен годом заботы о людях с ОВЗ
  • Gettyimages.ru
  • © Oleksandr But

Об этом сообщает mkset.ru.

«Предлагаю следующий год объявить Годом заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. Мы хотим сделать такой сильный толчок в этом направлении», — сказал Хабиров в своём послании депутатам Курултая Башкирии.

Отмечается, что региональному парламенту поручено проработать нормативно-правовую базу.

Минздрав республики проанализирует существующие меры поддержки людям с инвалидностью.

Ранее министр соцразвития Московской области Людмила Болатаева заявила, что в регионе трудоустроены свыше 55 тыс. инвалидов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить