Стоматолог Сотникова рекомендовала уделять внимание дёснам для здоровья зубов
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«Есть общеизвестные причины, которые могут привести к потере зубов: плохая гигиена полости рта, курение и несбалансированное питание с дефицитом витаминов», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Но так же, по мнению специалиста, существуют и менее очевидные ошибки, которые могут привести к неприятным последствиям для улыбки.
«С детства все озабочены чисткой зубов, хотя дёсны заслуживают не меньшего внимания. Опухшие, красные дёсны — повод насторожиться. Заболевания дёсен — основная причина потери зубов у взрослых. Пародонтит, например, может даже стать причиной разрушения челюстной кости», — заключила Сотникова.
Ранее Елена Мартынова, кандидат медицинских наук, стоматолог-терапевт, пародонтолог клиники «СМ-Стоматология», рекомендовала не жевать жевательную резинку дольше трёх минут.