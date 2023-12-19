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Стоматолог Сотникова рекомендовала уделять внимание дёснам для здоровья зубов

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Врач-стоматолог группы компаний BestDoctor Эрика Сотникова посоветовала больше внимания уделять состоянию дёсен, для того чтобы зубы оставались здоровыми.
Стоматолог Сотникова рекомендовала уделять внимание дёснам для здоровья зубов
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Есть общеизвестные причины, которые могут привести к потере зубов: плохая гигиена полости рта, курение и несбалансированное питание с дефицитом витаминов», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Но так же, по мнению специалиста, существуют и менее очевидные ошибки, которые могут привести к неприятным последствиям для улыбки.

«С детства все озабочены чисткой зубов, хотя дёсны заслуживают не меньшего внимания. Опухшие, красные дёсны — повод насторожиться. Заболевания дёсен — основная причина потери зубов у взрослых. Пародонтит, например, может даже стать причиной разрушения челюстной кости», — заключила Сотникова.

Ранее Елена Мартынова, кандидат медицинских наук, стоматолог-терапевт, пародонтолог клиники «СМ-Стоматология», рекомендовала не жевать жевательную резинку дольше трёх минут.

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