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Оториноларинголог Ерошкина посоветовала одеваться по погоде, чтобы не простудиться

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Врач оториноларинголог отделения специализированной помощи КДЦ НКЦ №2 Ирина Ерошкина дала рекомендации по профилактике здоровья в зимнее время года.
Оториноларинголог Ерошкина посоветовала одеваться по погоде, чтобы не простудиться
  • Gettyimages.ru
  • © domoyega

«При выходе на улицу из тёплого помещения несколько минут постойте в подъезде, чтобы избежать резкой контрастной смены температур», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

Как отметила врач, основное правило — одежда и обувь должны соответствовать сезону. Одежда должна быть свободной, тёплой и не сковывать движения.

Специалист также обратила внимание на то, что вирусы размножаются в холодное время года намного лучше, чем в тёплый период.

Поэтому врач посоветовала укреплять иммунитет, принимать витамины и микроэлементы, не забывать о прогулках на свежем воздухе, полноценном сне, проветривании помещения.

Ранее председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьёв рекомендовал не злоупотреблять антисептиком при мытье рук.

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