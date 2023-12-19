Оториноларинголог Ерошкина посоветовала одеваться по погоде, чтобы не простудиться

Врач оториноларинголог отделения специализированной помощи КДЦ НКЦ №2 Ирина Ерошкина дала рекомендации по профилактике здоровья в зимнее время года.

«При выходе на улицу из тёплого помещения несколько минут постойте в подъезде, чтобы избежать резкой контрастной смены температур», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

Как отметила врач, основное правило — одежда и обувь должны соответствовать сезону. Одежда должна быть свободной, тёплой и не сковывать движения.

Специалист также обратила внимание на то, что вирусы размножаются в холодное время года намного лучше, чем в тёплый период.

Поэтому врач посоветовала укреплять иммунитет, принимать витамины и микроэлементы, не забывать о прогулках на свежем воздухе, полноценном сне, проветривании помещения.

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