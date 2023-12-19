В Тюменской области пострадавшим от нападений собак выплатят компенсации
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«Тобольская межрайонная прокуратура защитила права пострадавших от укусов собак жителей. Пенсионерка и четверо несовершеннолетних по решению суда получат компенсации в общей сумме 205 тыс. рублей от владельцев напавших на них животных, которые не обеспечили надлежащий присмотр за своими питомцами», — приводит URA.RU сообщение пресс-службы региональной прокуратуры.
В 2022 году двое восьмилетних детей пострадали от нападения собак, которых хозяева выгуливали без поводков и намордников. В 2023 году собака набросилась на девятилетнюю девочку. Другое животное, сорвавшись с цепи в одном из дворов, покусало проезжавшую мимо на велосипеде пенсионерку.
Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое стая бездомных собак напала на девочку. По этому факту проводится проверка.