В Тюменской области пострадавшим от нападений собак выплатят компенсации

В Тюменской области пострадавшие от нападения собак жители из Тобольска и Тобольского района — дети и пенсионерка — получат компенсации в общей сумме 205 тыс. рублей.

«Тобольская межрайонная прокуратура защитила права пострадавших от укусов собак жителей. Пенсионерка и четверо несовершеннолетних по решению суда получат компенсации в общей сумме 205 тыс. рублей от владельцев напавших на них животных, которые не обеспечили надлежащий присмотр за своими питомцами», — приводит URA.RU сообщение пресс-службы региональной прокуратуры.

В 2022 году двое восьмилетних детей пострадали от нападения собак, которых хозяева выгуливали без поводков и намордников. В 2023 году собака набросилась на девятилетнюю девочку. Другое животное, сорвавшись с цепи в одном из дворов, покусало проезжавшую мимо на велосипеде пенсионерку.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое стая бездомных собак напала на девочку. По этому факту проводится проверка.