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Шойгу: в ядерные силы России завершается поставка четырёх ракетоносцев Ту-160М

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в российские авиационно-стратегические ядерные силы завершается поставка четырёх ракетоносцев Ту-160М.
Шойгу: в ядерные силы России завершается поставка четырёх ракетоносцев Ту-160М
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе выступления на ежегодном расширенном заседании коллегии Минобороны по итогам деятельности ВС России в 2023 году.

«В авиационно-стратегические ядерные силы завершается поставка четырёх стратегических ракетоносцев Ту-160М», — констатировал Шойгу.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уровень современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах России доведён до 95%.

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