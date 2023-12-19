Ещё в четырёх детских больницах Москвы появились социальные координаторы

Социальные координаторы приступили к работе ещё в четырёх московских детских стационарах в рамках проекта по предоставлению социальной помощи в детских медучреждениях.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Программу по внедрению в детские больницы социальных координаторов запустили в 2021 году. Специалисты помогают пациентам решать немедицинские вопросы и оказывают семьям психологическую помощь в тяжёлый период.

Раньше всех проект запустили в Морозовской детской городской клинической больнице (ДГКБ) и Детской городской клинической больнице имени З.А. Башляевой, напомнила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Теперь социальные координаторы приступили к работе в детских городских клинических больницах №9 имени Г.Н. Сперанского, имени святого Владимира и имени Н.Ф. Филатова, а также в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии», — отметила она.

Ранее НСН со ссылкой на слова Анастасии Раковой сообщала, что в столице опубликовали обновлённый рейтинг детских поликлиник, созданный на основе опроса родителей.