Шойгу: в группировках войск подготовлено более 1500 операторов FPV-дронов
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе выступления на ежегодном расширенном заседании коллегии Минобороны по итогам деятельности ВС России в 2023 году.
«В группировках войск подготовлено более 1,7 тыс. расчётов беспилотных летательных аппаратов, свыше 1,5 тыс. операторов FPV-дронов», — отметил Шойгу.
Ранее Шойгу сообщил, что потери Вооружённых сил Украины с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.