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Шойгу: в группировках войск подготовлено более 1500 операторов FPV-дронов

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Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в российских группировках войск подготовлено более 1,5 тыс. операторов FPV-дронов, а также свыше 1,7 тыс. расчётов БПЛА.
Шойгу: в группировках войск подготовлено более 1500 операторов FPV-дронов
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе выступления на ежегодном расширенном заседании коллегии Минобороны по итогам деятельности ВС России в 2023 году.

«В группировках войск подготовлено более 1,7 тыс. расчётов беспилотных летательных аппаратов, свыше 1,5 тыс. операторов FPV-дронов», — отметил Шойгу.

Ранее Шойгу сообщил, что потери Вооружённых сил Украины с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

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