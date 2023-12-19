Шойгу: в группировках войск подготовлено более 1500 операторов FPV-дронов

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в российских группировках войск подготовлено более 1,5 тыс. операторов FPV-дронов, а также свыше 1,7 тыс. расчётов БПЛА.

Об этом он сказал в ходе выступления на ежегодном расширенном заседании коллегии Минобороны по итогам деятельности ВС России в 2023 году.

«В группировках войск подготовлено более 1,7 тыс. расчётов беспилотных летательных аппаратов, свыше 1,5 тыс. операторов FPV-дронов», — отметил Шойгу.

Ранее Шойгу сообщил, что потери Вооружённых сил Украины с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.