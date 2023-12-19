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В Москве назвали отличия нового поколения электропоездов «Иволга»

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В Дептрансе Москвы рассказали о преимуществах новых электропоездов «Иволга 4.0».

От прошлых серий поезд унаследовал комфортные кресла, места для зарядных устройств, крепления для перевозки велосипедов, цифровые информационные табло, а также климат-контроль. Главным отличием стало количество дверей — теперь их по три на каждую сторону вагона, пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на ведомство.

«На первых двух диаметрах поезда уже полностью заменили, на МЦД-3 планируем обновить в следующем году, а на МЦД-4 — в 2025 году», — прокомментировал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что подвижной состав Московского метрополитена обновят, закупив ещё 500 новых вагонов в 2024—2025 годах.

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