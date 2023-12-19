В Москве создали новую линейку промышленных мини-компьютеров

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что в столице разработали новую линейку промышленных мини-компьютеров, позволяющих управлять интерактивными панелями и системами.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Так, компания «АТБ Электроника» презентовала новую линейку компактных компьютеров для промышленных и инфраструктурных объектов. Около 100 образцов прошли внутреннее тестирование и отправлены заказчикам для пилотной эксплуатации», — сказал Овчинский.

Отмечается, что в основе мини-компьютеров лежат четырёхъядерные процессоры архитектуры ARM. Техника предназначена для работы в температурных диапазонах 0...+75 °С и -40...+75 °С.

Использование устройств позволит не только управлять интерактивными панелями и системами, но и собирать и передавать данные на промышленных объектах.

Ранее сообщалось, что Научно-технический центр информационных технологий (НТЦ ИТ) «РОСА» и компания «Рутэк» представили отечественный смартфон «Р-ФОН» с российской операционной системой «РОСА Мобайл».