В Москве создали новую линейку промышленных мини-компьютеров
Об этом сообщает телеканал «360».
«Так, компания «АТБ Электроника» презентовала новую линейку компактных компьютеров для промышленных и инфраструктурных объектов. Около 100 образцов прошли внутреннее тестирование и отправлены заказчикам для пилотной эксплуатации», — сказал Овчинский.
Отмечается, что в основе мини-компьютеров лежат четырёхъядерные процессоры архитектуры ARM. Техника предназначена для работы в температурных диапазонах 0...+75 °С и -40...+75 °С.
Использование устройств позволит не только управлять интерактивными панелями и системами, но и собирать и передавать данные на промышленных объектах.
Ранее сообщалось, что Научно-технический центр информационных технологий (НТЦ ИТ) «РОСА» и компания «Рутэк» представили отечественный смартфон «Р-ФОН» с российской операционной системой «РОСА Мобайл».