RT в Telegram
Подпишись

Собянин рассказал об открытии эндоскопического центра в МКНЦ Логинова

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии нового эндоскопического центра в Московском клиническом научном центре им. Логинова.
Собянин рассказал об открытии эндоскопического центра в МКНЦ Логинова

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Он отметил, что учреждение оборудовали новейшими эндоскопическими стойками и эндоскопами с высоким разрешением. Теперь врачи смогут проводить там более 140 исследований в сутки, а в год — свыше 50 тыс.

«Обследования максимально комфортны и выполняются под мягкой седацией. Информация о результатах загружается на единую цифровую платформу и доступна пациенту и врачу в электронной медкарте», — уточнил Собянин.

Борьба с онкозаболеваниями, выявление их на ранних стадиях является одной из ключевых задач города, добавил мэр.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сообщала, что в городе провели экскурсии по отремонтированным столичным больницам перед их открытием. Так, более 11 тыс. москвичей смогли ознакомиться с работой нового флагманского и урологического центра Боткинской больницы, а также с новым комплексом инфекционной клинической больницы № 1.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить