Собянин рассказал об открытии эндоскопического центра в МКНЦ Логинова

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии нового эндоскопического центра в Московском клиническом научном центре им. Логинова.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Он отметил, что учреждение оборудовали новейшими эндоскопическими стойками и эндоскопами с высоким разрешением. Теперь врачи смогут проводить там более 140 исследований в сутки, а в год — свыше 50 тыс.

«Обследования максимально комфортны и выполняются под мягкой седацией. Информация о результатах загружается на единую цифровую платформу и доступна пациенту и врачу в электронной медкарте», — уточнил Собянин.

Борьба с онкозаболеваниями, выявление их на ранних стадиях является одной из ключевых задач города, добавил мэр.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сообщала, что в городе провели экскурсии по отремонтированным столичным больницам перед их открытием. Так, более 11 тыс. москвичей смогли ознакомиться с работой нового флагманского и урологического центра Боткинской больницы, а также с новым комплексом инфекционной клинической больницы № 1.