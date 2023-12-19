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Московские спасатели провели более 650 занятий для учащихся

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Спасатели и пожарные Москвы провели более 650 обучающих занятий для школьников и студентов.
Московские спасатели провели более 650 занятий для учащихся
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на официальный Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.

Учащиеся посетили пожарно-спасательные и аварийно-спасательные подразделения, поисково-спасательные станции, увидели место базирования экстренной авиации Москвы.

Спасатели также посещали образовательные учреждения и рассказывали учащимся о своей работе.

Специалисты проводили с детьми и подростками профилактические беседы, рассказывая о правилах безопасности на природе и в быту, о том, как действовать в чрезвычайных ситуациях и оказывать первую помощь пострадавшим.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сообщала, что в колледжах столицы в 2024 году создадут более 90 новых лабораторий и мастерских и обновят около 230 уже имеющихся.

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