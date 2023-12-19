Травматолог Гринь назвал основные правила для прогулок в гололёд

Руководитель клиники реконструктивной хирургии повреждений конечностей и таза НМИЦ травматологии и ортопедии им. академика Г.А. Илизарова Минздрава России Алексей Гринь дал рекомендации, как правильно гулять во время гололёда.

«Число обратившихся в травмпункты в сезон гололёда резко возрастает. К группе риска по получению переломов в этот сезон относятся пожилые люди. С возрастом их кости становятся хрупкими», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Как отметил специалист, техника падений есть только в профессиональном спорте. В обычной жизни необходимо следовать простым правилам, чтобы избежать падения в гололёд.

Среди них, по словам эксперта, обувь с нескользящей подошвой, медленная пингвинья походка по льду, концентрация на движении по скользкой дороге. Лучше не держать руки в карманах, а пытаться ими балансировать, как канатоходец. Пожилым людям лучше ходить с тростью, на которой есть шип.

«Если вы увидели, как другой человек упал и не может подняться, нужно оказать ему первую помощь. Важно обездвижить травмированную конечность: примотать шарфом или ремнём палку, трость, зонт, чтобы предотвратить дальнейшее движение», — заключил врач.

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