В НИИ Склифосовского в Москве открылся музей для медиков

В Москве в Научно-исследовательском институте скорой помощи им. Склифосовского открылся музей патологоанатомического отделения.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, это станет серьёзной учебной базой для начинающих медиков.

«Будущие врачи смогут изучать морфологические проявления самых редких заболеваний на экспонатах, отслеживать динамику, фазы возникновения и развития патологических процессов и болезней», — сказала вице-мэр.

В текущий момент для медиков и студентов доступна уникальная коллекция с образцами костной патологии: скелеты и отдельные кости, рентгеновские снимки и истории болезней начиная с 1930-х годов.

Ранее НСН со ссылкой на слова Анастасии Раковой сообщала, что в Москве провели экскурсии по отремонтированным больницам перед их открытием. Так, более 11 тыс. москвичей смогли ознакомиться с работой нового флагманского и урологического центра Боткинской больницы, а также с новым комплексом инфекционной клинической больницы №1.