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В Тюменской области двоих подростков и их предводителя осудили за грабёж

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В Тюменской области Викуловский районный суд вынес приговор в отношении 20-летнего тюменца и двух его несовершеннолетних подельников, ограбивших общего знакомого.
В Тюменской области двоих подростков и их предводителя осудили за грабёж
  • РИА Новости

Об этом URA.RU рассказали в объединённой пресс-службе судов региона.

Главарь группировки вовлёк двоих подростков в преступную деятельность. В итоге все они «признаны виновными в совершении грабежей группой лиц по предварительному сговору».

В 2022 году главарь и его подельники дважды ограбили одного и того же человека. В первый раз они забрали у него 67 тыс. рублей, во второй — чуть менее 3300 рублей.

Суд приговорил 20-летнего нападавшего к 3,5 года лишения свободы в колонии. Его подельники получили условные сроки в два и полтора года.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге подростки ограбили тату-студию.

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