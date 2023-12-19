В Тюменской области двоих подростков и их предводителя осудили за грабёж
- РИА Новости
Об этом URA.RU рассказали в объединённой пресс-службе судов региона.
Главарь группировки вовлёк двоих подростков в преступную деятельность. В итоге все они «признаны виновными в совершении грабежей группой лиц по предварительному сговору».
В 2022 году главарь и его подельники дважды ограбили одного и того же человека. В первый раз они забрали у него 67 тыс. рублей, во второй — чуть менее 3300 рублей.
Суд приговорил 20-летнего нападавшего к 3,5 года лишения свободы в колонии. Его подельники получили условные сроки в два и полтора года.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге подростки ограбили тату-студию.