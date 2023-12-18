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Сальдо: в Херсонской области обеспечат безопасное голосование на выборах

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти региона обеспечат для населения возможность безопасно проголосовать на выборах президента России.

«Мы уже закалку, образно говоря, боем прошли на референдуме в прошлом году и выборах в местные органы власти в этом году. Мы уже практически готовы и знаем, как организовать выборы президента», — рассказал он в интервью РИА Новости.

Сальдо также заявил о полной готовности избирательной системы.

«Мы дадим людям возможность проголосовать безопасно. Всё для этого готовится и будет сделано», — добавил глава региона.

7 декабря сенаторы Совета Федерации проголосовали за проведение президентских выборов в России 17 марта.

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