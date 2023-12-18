Сальдо: в Херсонской области обеспечат безопасное голосование на выборах
«Мы уже закалку, образно говоря, боем прошли на референдуме в прошлом году и выборах в местные органы власти в этом году. Мы уже практически готовы и знаем, как организовать выборы президента», — рассказал он в интервью РИА Новости.
Сальдо также заявил о полной готовности избирательной системы.
«Мы дадим людям возможность проголосовать безопасно. Всё для этого готовится и будет сделано», — добавил глава региона.
7 декабря сенаторы Совета Федерации проголосовали за проведение президентских выборов в России 17 марта.