Сальдо: в Херсонской области обеспечат безопасное голосование на выборах

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти региона обеспечат для населения возможность безопасно проголосовать на выборах президента России.

«Мы уже закалку, образно говоря, боем прошли на референдуме в прошлом году и выборах в местные органы власти в этом году. Мы уже практически готовы и знаем, как организовать выборы президента», — рассказал он в интервью РИА Новости.

Сальдо также заявил о полной готовности избирательной системы.

«Мы дадим людям возможность проголосовать безопасно. Всё для этого готовится и будет сделано», — добавил глава региона.

7 декабря сенаторы Совета Федерации проголосовали за проведение президентских выборов в России 17 марта.