В Удмуртии подвели итоги работы поисковых отрядов за 2023 год

В Ижевске прошло «Закрытие республиканской Вахты памяти — 2023», в ходе которого подвели итоги сезона.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Участники поисковых отрядов подняли и захоронили останки 37 солдат и офицеров Красной армии, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.

«Только в этом году ребята из Удмуртии побывали на Сахалине, в Ленинградской, Волгоградской, Смоленской и Мурманской областях», — заявил Фаиль Ибрагимов, председатель поискового отряда «Долг».

Ранее сообщалось, что участники ямальского «Поискового отряда «Добровольцы памяти» за пять лет провели 13 экспедиций, в рамках которых подняли останки 133 бойцов.