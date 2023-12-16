В Удмуртии подвели итоги работы поисковых отрядов за 2023 год
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Участники поисковых отрядов подняли и захоронили останки 37 солдат и офицеров Красной армии, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.
«Только в этом году ребята из Удмуртии побывали на Сахалине, в Ленинградской, Волгоградской, Смоленской и Мурманской областях», — заявил Фаиль Ибрагимов, председатель поискового отряда «Долг».
Ранее сообщалось, что участники ямальского «Поискового отряда «Добровольцы памяти» за пять лет провели 13 экспедиций, в рамках которых подняли останки 133 бойцов.