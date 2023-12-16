В Твери провели митинг к 82-й годовщине освобождения города

В Твери провели митинг, посвящённый 82-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Он прошёл у Обелиска Победы.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«Эта дата занимает особое место в героической летописи нашей Родины. Здесь, на берегах великой русской реки Волги, миф о непобедимости гитлеровской армии разбился о мужество и стойкость наших воинов. Калинин стал первым областным центром, освобождённым от нацистских захватчиков», — заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители ветеранских, молодёжных и патриотических объединений, региональных ведомств, местные жители.

Ранее сообщалось, что участники ямальского «Поискового отряда «Добровольцы памяти» за пять лет провели 13 экспедиций, в рамках которых подняли останки 133 бойцов.