Волгоград посетили 6500 нижегородских старшеклассников в рамках проекта «Уроки с путешествием»
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Об этом сообщает pravda-nn.ru.
Проект получил поддержку губернаторов Нижегородской и Волгоградской областей Глеба Никитина и Андрея Бочарова.
Как отметили в Министерстве образования и науки Нижегородской области, после возвращения дети делятся впечатлениями с учащимися других классов своих школ, проводят для них тематические открытые уроки.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на олимпиаду «Музеи. Парки. Усадьбы» в текущем учебном году зарегистрировались более 100 тыс. школьников.