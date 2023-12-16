Волгоград посетили 6500 нижегородских старшеклассников в рамках проекта «Уроки с путешествием»

В межрегиональном проекте «Уроки с путешествием» приняли участие более 6,5 тыс. нижегородских старшеклассников. Они посетили Волгоград.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Проект получил поддержку губернаторов Нижегородской и Волгоградской областей Глеба Никитина и Андрея Бочарова.

Как отметили в Министерстве образования и науки Нижегородской области, после возвращения дети делятся впечатлениями с учащимися других классов своих школ, проводят для них тематические открытые уроки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на олимпиаду «Музеи. Парки. Усадьбы» в текущем учебном году зарегистрировались более 100 тыс. школьников.