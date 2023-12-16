Риелтор Григорьева рекомендовала обращать внимание на репутацию застройщика

Эксперт по жилищным программам Ямало-Ненецкого автономного округа Любовь Григорьева дала советы по покупке недвижимости.

В беседе с «Ямал 1» она, в частности, посоветовала обращать внимание на репутацию застройщика при покупке жилья на первичном рынке.

«Если квартира приобретается без помощи эксперта, то здесь нужно самостоятельно искать информацию, проводить глубокую аналитическую работу», — отметила Григорьева.

По её словам, жители ЯНАО довольно часто прибегают к помощи специалиста по жилищным программам.

«Сам рынок недвижимости — это тяжёлая сфера. Зачастую люди обращаются к риелторам, потому что для них это, в первую очередь, уверенность в хорошем будущем объекта, репутации застройщика и в безопасности вложенных финансов», — добавила она.

Ранее руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН», вице-президент Гильдии риелторов Москвы, член общественной организации «Деловая Россия» Екатерина Никитина рассказала об особенностях покупки и аренды жилья.