Число покупок россиян в аптеках выросло на 5% осенью

Число покупок россиян в аптеках увеличилось осенью на 5% по сравнению с летом, средний чек вырос на 27 рублей и составил 1031 рубль.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование банка «Русский Стандарт».

Аптеки лидируют по количеству платежей в категории «здоровье».

Что касается врачей и других медицинских специалистов, то самые большие средние чеки в осенний период были за услуги стоматологов и в салонах оптики.

«Осень — традиционная пора активных мер по укреплению иммунитета и плановых диагностик здоровья в преддверии зимнего сезона», — заявили в пресс-службе банка.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН рассказал, что хрупкость костей может быть обусловлена недостатком витамина D в организме.