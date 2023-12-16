Число покупок россиян в аптеках выросло на 5% осенью
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование банка «Русский Стандарт».
Аптеки лидируют по количеству платежей в категории «здоровье».
Что касается врачей и других медицинских специалистов, то самые большие средние чеки в осенний период были за услуги стоматологов и в салонах оптики.
«Осень — традиционная пора активных мер по укреплению иммунитета и плановых диагностик здоровья в преддверии зимнего сезона», — заявили в пресс-службе банка.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН рассказал, что хрупкость костей может быть обусловлена недостатком витамина D в организме.