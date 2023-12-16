RT в Telegram
Подпишись

Число покупок россиян в аптеках выросло на 5% осенью

Короткая ссылка
Число покупок россиян в аптеках увеличилось осенью на 5% по сравнению с летом, средний чек вырос на 27 рублей и составил 1031 рубль.
Число покупок россиян в аптеках выросло на 5% осенью
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование банка «Русский Стандарт».

Аптеки лидируют по количеству платежей в категории «здоровье».

Что касается врачей и других медицинских специалистов, то самые большие средние чеки в осенний период были за услуги стоматологов и в салонах оптики.

«Осень — традиционная пора активных мер по укреплению иммунитета и плановых диагностик здоровья в преддверии зимнего сезона», — заявили в пресс-службе банка.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН рассказал, что хрупкость костей может быть обусловлена недостатком витамина D в организме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить