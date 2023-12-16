В Челябинске задержали мужчину, напавшего на девочку у школы
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.
«В Челябинске полицейские оперативно установили мужчину, ставшего участником инцидента с несовершеннолетней на территории Калининского района», — заявили в ведомстве.
Задержанного передали сотрудникам следственных органов, которым предстоит разобраться в деталях инцидента.
Ранее сообщалось, что прокуратура Засвияжского района Ульяновска начала проверку по факту избиения десятилетней девочки группой подростков.