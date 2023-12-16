В Красноярске пытаются вызволить кота из квартиры, где умерла хозяйка
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Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
«В настоящее время сотрудники полиции устанавливают родственников хозяйки квартиры, чтобы вызволить несчастное животное», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в Москве нашли запертую в машине на парковке кошку.
Спустя некоторое время животное было благополучно освобождено из запертого автомобиля. Его забрал к себе сотрудник московской прокуратуры.