Москва заключила более 70 тысяч сделок с ИП на портале поставщиков с начала года

Москва заключила около 71 тыс. контрактов с индивидуальными предпринимателями на портале поставщиков за январь — ноябрь 2023 года, что на 15% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Как отметил Ефимов, благодаря регистрации на портале ИП получают доступ к госзакупкам.

«Только с начала 2023 года на платформе зарегистрировалось более семи тысяч индивидуальных предпринимателей, всего их работает 51,2 тыс. — это шестая часть всех зарегистрированных пользователей ресурса», — сказал он.

Наибольшим спросом пользовались хозяйственные, строительные, медицинские и информационно-технологические товары, оргтехника, бытовая техника, электроника, средства связи, горюче-смазочные материалы и др.

Ранее сообщалось, что в России благодаря действию Национальной гарантийной системы (НГС) малым и средним предприятиям (МСП) удалось привлечь свыше 791 млрд рублей финансовой поддержки за три квартала 2023 года. Это на 57% больше уровня января — сентября 2022-го.